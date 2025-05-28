Сьогоднішня ціна VNX British Pound (VGBP)

Поточна ціна VNX British Pound (VGBP) сьогодні становить 1,35 USD з ринковою капіталізацією $ 399,79K USD. Ціна VGBP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VNX British Pound:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни VNX British Pound протягом дня — -0,12%

- циркуляційна пропозиція – 295,70K USD

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