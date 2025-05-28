Ціна VNX British Pound (VGBP)
Поточна ціна VNX British Pound (VGBP) сьогодні становить 1,35 USD з ринковою капіталізацією $ 399,79K USD. Ціна VGBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VNX British Pound:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни VNX British Pound протягом дня — -0,12%
- циркуляційна пропозиція – 295,70K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VNX British Pound до USD становила $ -0,001706071562265.
За останні 30 днів зміна ціни VNX British Pound до USD становила $ +0,0213556500.
За останні 60 днів зміна ціни VNX British Pound до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VNX British Pound до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,001706071562265
|-0,12%
|30 днів
|$ +0,0213556500
|+1,58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VNX British Pound: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
-0,12%
+1,21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.
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