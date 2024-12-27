Ціна VNST Stablecoin (VNST)
Поточна ціна VNST Stablecoin (VNST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 367.16K USD. Ціна VNST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VNST Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.96M USD
- зміна ціни VNST Stablecoin протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 9.61B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VNST Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VNST Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VNST Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VNST Stablecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.13%
|30 днів
|$ 0
|-1.15%
|60 днів
|$ 0
|-1.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VNST Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.13%
-0.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally.
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