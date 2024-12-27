Сьогоднішня ціна VNST Stablecoin (VNST)

Поточна ціна VNST Stablecoin (VNST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 367.16K USD. Ціна VNST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VNST Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.96M USD

- зміна ціни VNST Stablecoin протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 9.61B USD

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