Сьогоднішня ціна Vled Tenov

Поточна ціна Vled Tenov (TENOV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TENOV до USD становить $ 0 за TENOV.

Vled Tenov наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 631, з циркуляційною пропозицією у 915,41M TENOV. Протягом останніх 24 годин TENOV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TENOV змінився на +0,04% за останню годину та на -13,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Vled Tenov (TENOV)

Ринкова капіталізація $ 32,63K$ 32,63K $ 32,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,63K$ 32,63K $ 32,63K Циркуляційне постачання 915,41M 915,41M 915,41M Загальна пропозиція 915 413 003,2763926 915 413 003,2763926 915 413 003,2763926

Поточна ринкова капіталізація Vled Tenov — $ 32,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TENOV — 915,41M, зі загальною пропозицією 915413003.2763926. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,63K.