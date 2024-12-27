Ціна VLaunch (VPAD)
Поточна ціна VLaunch (VPAD) сьогодні становить 0.01719152 USD з ринковою капіталізацією $ 7.83M USD. Ціна VPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VLaunch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.95K USD
- зміна ціни VLaunch протягом дня — +28.81%
- циркуляційна пропозиція – 451.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VLaunch до USD становила $ +0.00384526.
За останні 30 днів зміна ціни VLaunch до USD становила $ +0.0088778453.
За останні 60 днів зміна ціни VLaunch до USD становила $ +0.0232698793.
За останні 90 днів зміна ціни VLaunch до USD становила $ +0.007537183344213855.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00384526
|+28.81%
|30 днів
|$ +0.0088778453
|+51.64%
|60 днів
|$ +0.0232698793
|+135.36%
|90 днів
|$ +0.007537183344213855
|+78.07%
Останній аналіз цін VLaunch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.24%
+28.81%
+9.38%
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