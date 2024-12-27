Сьогоднішня ціна VLaunch (VPAD)

Поточна ціна VLaunch (VPAD) сьогодні становить 0.01719152 USD з ринковою капіталізацією $ 7.83M USD. Ціна VPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VLaunch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.95K USD

- зміна ціни VLaunch протягом дня — +28.81%

- циркуляційна пропозиція – 451.52M USD

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