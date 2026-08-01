Сьогоднішня ціна VladDog

Поточна ціна VladDog (VLADDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VLADDOG до USD становить $ 0 за VLADDOG.

VladDog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 886, з циркуляційною пропозицією у 931,49M VLADDOG. Протягом останніх 24 годин VLADDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VLADDOG змінився на +0,04% за останню годину та на +7,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VladDog (VLADDOG)

Ринкова капіталізація $ 21,89K$ 21,89K $ 21,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,50K$ 23,50K $ 23,50K Циркуляційне постачання 931,49M 931,49M 931,49M Загальна пропозиція 931 494 579,1192917 931 494 579,1192917 931 494 579,1192917

Поточна ринкова капіталізація VladDog — $ 21,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VLADDOG — 931,49M, зі загальною пропозицією 931494579.1192917. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,50K.