Сьогоднішня ціна VKAX (VKAX)

Поточна ціна VKAX (VKAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VKAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VKAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.45 USD

- зміна ціни VKAX протягом дня — -2.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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