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Поточна ціна VK Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VK становить 954 014 USD. Відстежуйте оновлення цін VK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна VK Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VK становить 954 014 USD. Відстежуйте оновлення цін VK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна VK Token (VK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VK до USD:

$0,00003407
$0,00003407$0,00003407
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни VK Token (VK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:18:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна VK Token

Поточна ціна VK Token (VK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VK до USD становить $ 0 за VK.

VK Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 954 014, з циркуляційною пропозицією у 28,00B VK. Протягом останніх 24 годин VK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VK змінився на -0,00% за останню годину та на -4,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VK Token (VK)

$ 954,01K
$ 954,01K$ 954,01K

--
----

$ 954,01K
$ 954,01K$ 954,01K

28,00B
28,00B 28,00B

28 000 000 000,0
28 000 000 000,0 28 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VK Token — $ 954,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VK — 28,00B, зі загальною пропозицією 28000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 954,01K.

Історія ціни VK Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

-0,11%

-4,43%

-4,43%

Історія ціни VK Token (VK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VK Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VK Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VK Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VK Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,11%
30 днів$ 0-11,21%
60 днів$ 0-61,76%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни VK Token

Прогноз ціни VK Token (VK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни VK Token (VK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна VK Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне VK Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни VK Token.

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Про VK Token

Яка зараз ціна VK Token?

VK Token (VK) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.11% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає VK Token у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору BNB Chain Ecosystem,Governance, VK часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують VK сьогодні?

За останні 24 години VK зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів VK Token?

Сьогодні в обігу знаходиться 28000000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг VK?

Наразі VK Token займає ринковий рейтинг №2896 з ринковою капіталізацією ₴42048149.51171190848000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати VK Token за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.11% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як VK Token порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Governance VK демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про VK Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:18:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VK Token (VK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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