Ціна VizslaSwap (VIZSLASWAP)
Поточна ціна VizslaSwap (VIZSLASWAP) сьогодні становить 0.00175909 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIZSLASWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VizslaSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.70 USD
- зміна ціни VizslaSwap протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VizslaSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VizslaSwap до USD становила $ -0.0004731535.
За останні 60 днів зміна ціни VizslaSwap до USD становила $ -0.0003532470.
За останні 90 днів зміна ціни VizslaSwap до USD становила $ -0.0007522612014670867.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.48%
|30 днів
|$ -0.0004731535
|-26.89%
|60 днів
|$ -0.0003532470
|-20.08%
|90 днів
|$ -0.0007522612014670867
|-29.95%
Останній аналіз цін VizslaSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-2.48%
-3.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
#Hungarian Vizsla Inu ECOSYSTEM! #Hungarian Vizsla Inu Token: (WebSite: https://vizslainu.com/) The first major Hungarian investment & charity token on the Binance Smart Chain. We started as a memecoin, but our goal is to become a significant global altcoin. That’s why we are building a friendly crypto community, creating and developing the HVI ecosystem – while also providing donations to the dogs in need. Incubation program: https://vizslainu.com/incubator/ Charity: https://vizslainu.com/charity/ Blog: https://vizslainu.com/blog/ #VizslaMarket (NFT Market: https://vizslamarket.io/) Self-developed NFT MARKET. The bottom line is the adoption of animals in the form of NFTs, of which more than 90% are donations on average. It is unique in the market because of what do you prefer? Trading random generated #jpeg or the picture of a real living animal which you support? Read more: https://vizslainu.com/nft-vizsla-market/ #VizslaSwap (DeFi: https://www.vizslaswap.com/) VizslaSwap is a decentralized exchange running on BNB Smart Chain with lots of features that let you trade and earn tokens. VizslaSwap Token is a perpetual deflation token with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the ecosystem and create a suitable and sustainable environment for people to liquidity mining and staking pools with high APR. Trade directly from your wallet app. VizslaSwap doesn’t hold your funds when you trade: you have 100% ownership of your own crypto. Read more: https://vizslainu.com/swap/
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