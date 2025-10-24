Актуальна ціна Vizits Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIZITS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIZITS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vizits Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIZITS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIZITS на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:42:42 (UTC+8)

Актуальна ціна Vizits Coin (VIZITS) становить --. За останні 24 години VIZITS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIZITS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIZITS змінився на -- за останню годину, +1,36% за 24 години та на -1,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Vizits Coin — $ 38,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIZITS — 967,98M, зі загальною пропозицією 967982620.688692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,92K.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vizits Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vizits Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vizits Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vizits Coin до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+1,36%
30 днів$ 0-51,35%
60 днів$ 0-69,34%
90 днів$ 0--

Що таке Vizits Coin (VIZITS)

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Скільки коштуватиме Vizits Coin (VIZITS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vizits Coin (VIZITS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vizits Coin.

Перегляньте прогноз ціни Vizits Coin вже зараз!

Розуміння токеноміки Vizits Coin (VIZITS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIZITS зараз!

Скільки сьогодні коштує Vizits Coin (VIZITS)?
Актуальна ціна VIZITS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VIZITS до USD?
Поточна ціна VIZITS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vizits Coin?
Ринкова капіталізація VIZITS — $ 38,92K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VIZITS?
Циркуляційна пропозиція VIZITS — 967,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VIZITS?
VIZITS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VIZITS?
Історична мінімальна ціна VIZITS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VIZITS?
Актуальний обсяг торгівлі VIZITS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VIZITS цього року?
VIZITS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VIZITS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:42:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vizits Coin (VIZITS)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

