Інформація щодо ціни Vizits Coin (VIZITS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,88%

Актуальна ціна Vizits Coin (VIZITS) становить --. За останні 24 години VIZITS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIZITS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIZITS змінився на -- за останню годину, +1,36% за 24 години та на -1,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vizits Coin (VIZITS)

Ринкова капіталізація $ 38,92K$ 38,92K $ 38,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,92K$ 38,92K $ 38,92K Циркуляційне постачання 967,98M 967,98M 967,98M Загальна пропозиція 967 982 620,688692 967 982 620,688692 967 982 620,688692

Поточна ринкова капіталізація Vizits Coin — $ 38,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIZITS — 967,98M, зі загальною пропозицією 967982620.688692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,92K.