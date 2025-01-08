Ціна Vizion Protocol (VIZION)
Поточна ціна Vizion Protocol (VIZION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIZION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vizion Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.19 USD
- зміна ціни Vizion Protocol протягом дня — -9.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vizion Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vizion Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vizion Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vizion Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.64%
|30 днів
|$ 0
|+9.20%
|60 днів
|$ 0
|+42.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vizion Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-9.64%
-26.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ViZion Protocol is at the vanguard of transforming the entertainment landscape, particularly in Music, Film, and Entertainment, through the innovative use of blockchain technology. $VIZION is the #1 Utility Project on Solana. $VIZION is one of the most talked about projects in Film, Music + Entertainment!
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