Сьогоднішня ціна Vizion (VIZION)

Поточна ціна Vizion (VIZION) сьогодні становить 0.00203847 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIZION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vizion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.92 USD

- зміна ціни Vizion протягом дня — -7.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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