Сьогоднішня ціна Vixco (VIX)

Поточна ціна Vixco (VIX) сьогодні становить 0.00419352 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна VIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vixco:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01M USD

- зміна ціни Vixco протягом дня — +2.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD

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