Ціна Vixco (VIX)
Поточна ціна Vixco (VIX) сьогодні становить 0.00419352 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна VIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vixco:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01M USD
- зміна ціни Vixco протягом дня — +2.19%
- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD
Отримуйте оновлення цін VIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vixco до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vixco до USD становила $ -0.0016744582.
За останні 60 днів зміна ціни Vixco до USD становила $ -0.0009278087.
За останні 90 днів зміна ціни Vixco до USD становила $ -0.001543708162472291.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.19%
|30 днів
|$ -0.0016744582
|-39.92%
|60 днів
|$ -0.0009278087
|-22.12%
|90 днів
|$ -0.001543708162472291
|-26.90%
Останній аналіз цін Vixco: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+2.19%
+5.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VIXCO offers integrated blockchain-based DeFi services with conventional offline POS system and automated AI on the platform. Implementation of POS machines and decentralized wallets allows a linear and functional relation between affiliates and consumers for more fundamental consistency on the actual sales and settlement data based on the transparency of the blockchain protocol. The team aims to lead both the on-offline payment market through VIXCO Platform by providing gateway for consumers and affiliates to access financial services in a more secure and fast environment with payments, loans, staking, investment, while still supporting the safest and fastest transactions speed and fees.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VIX до AUD
A$0.006709632
|1 VIX до GBP
￡0.003354816
|1 VIX до EUR
€0.0040257792
|1 VIX до USD
$0.00419352
|1 VIX до MYR
RM0.0187869696
|1 VIX до TRY
₺0.1481570616
|1 VIX до JPY
¥0.6626600304
|1 VIX до RUB
₽0.4496711496
|1 VIX до INR
₹0.3597620808
|1 VIX до IDR
Rp67.6374098856
|1 VIX до PHP
₱0.2443144752
|1 VIX до EGP
￡E.0.212401788
|1 VIX до BRL
R$0.025580472
|1 VIX до CAD
C$0.0059967336
|1 VIX до BDT
৳0.510770736
|1 VIX до NGN
₦6.4814625768
|1 VIX до UAH
₴0.1774278312
|1 VIX до VES
Bs0.22225656
|1 VIX до PKR
Rs1.1683985424
|1 VIX до KZT
₸2.2176172464
|1 VIX до THB
฿0.1448022456
|1 VIX до TWD
NT$0.1371700392
|1 VIX до CHF
Fr0.003774168
|1 VIX до HKD
HK$0.0325836504
|1 VIX до MAD
.د.م0.0419771352