Сьогоднішня ціна VIX777 (VIX)

Поточна ціна VIX777 (VIX) сьогодні становить 0.00170414 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна VIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VIX777:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.61K USD

- зміна ціни VIX777 протягом дня — -36.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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