Інформація щодо ціни VIVA (VIVA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00465335 $ 0,00465335 $ 0,00465335 Мін. за 24 год $ 0,0053139 $ 0,0053139 $ 0,0053139 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00465335$ 0,00465335 $ 0,00465335 Макс. за 24 год $ 0,0053139$ 0,0053139 $ 0,0053139 Рекордний максимум $ 0,01138801$ 0,01138801 $ 0,01138801 Найнижча ціна $ 0,00199132$ 0,00199132 $ 0,00199132 Зміна ціни (за 1 год) -6,31% Зміна ціни (1 дн.) +5,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,61%

Актуальна ціна VIVA (VIVA) становить $0,0049166. За останні 24 години VIVA торгувався між мінімумом у $ 0,00465335 і максимумом у $ 0,0053139, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIVA становить $ 0,01138801, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00199132.

Що стосується короткострокових результатів, то VIVA змінився на -6,31% за останню годину, +5,58% за 24 години та на -7,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VIVA (VIVA)

Ринкова капіталізація $ 4,92M$ 4,92M $ 4,92M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,92M$ 4,92M $ 4,92M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 996 105,8538381 999 996 105,8538381 999 996 105,8538381

Поточна ринкова капіталізація VIVA — $ 4,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIVA — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999996105.8538381. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,92M.