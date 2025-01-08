Ціна Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)
Поточна ціна Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) сьогодні становить 0.16145 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VTRU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vitruveo Bridged VTRU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.99K USD
- зміна ціни Vitruveo Bridged VTRU протягом дня — -7.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VTRU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VTRU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vitruveo Bridged VTRU до USD становила $ -0.0123860385063028.
За останні 30 днів зміна ціни Vitruveo Bridged VTRU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vitruveo Bridged VTRU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vitruveo Bridged VTRU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0123860385063028
|-7.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vitruveo Bridged VTRU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-7.12%
-25.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vitruveo is an EVM compatible, L1 blockchain designed specifically for creators and also the World first Rebasing L1 Blockchain ! We are building a decentralized ecosystem that provides sustainable income for all types of creators: visual arts, gaming, NFTs, music, film and more. The platform emphasizes trust, technology, and community as its foundational pillars. Our Mainproduct xibit.app - we bring Web3 to Creators ! VTRU as Coin, listed on our own DEX and VTRU as Token, listed on Pancaeswap, Uniswap and in January 2025 on different CEX ! VIBE bring Revshare to our Holder.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VTRU до AUD
A$0.25832
|1 VTRU до GBP
￡0.12916
|1 VTRU до EUR
€0.154992
|1 VTRU до USD
$0.16145
|1 VTRU до MYR
RM0.7249105
|1 VTRU до TRY
₺5.705643
|1 VTRU до JPY
¥25.544619
|1 VTRU до RUB
₽17.3155125
|1 VTRU до INR
₹13.855639
|1 VTRU до IDR
Rp2,604.0318935
|1 VTRU до PHP
₱9.4238365
|1 VTRU до EGP
￡E.8.1774425
|1 VTRU до BRL
R$0.984845
|1 VTRU до CAD
C$0.2308735
|1 VTRU до BDT
৳19.66461
|1 VTRU до NGN
₦249.5355055
|1 VTRU до UAH
₴6.868083
|1 VTRU до VES
Bs8.55685
|1 VTRU до PKR
Rs45.247977
|1 VTRU до KZT
₸85.8316635
|1 VTRU до THB
฿5.589399
|1 VTRU до TWD
NT$5.3068615
|1 VTRU до CHF
Fr0.145305
|1 VTRU до HKD
HK$1.2544665
|1 VTRU до MAD
.د.م1.624187