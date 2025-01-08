Ціна Vitra Studios (VITRA)
Поточна ціна Vitra Studios (VITRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VITRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vitra Studios:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.63 USD
- зміна ціни Vitra Studios протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vitra Studios до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vitra Studios до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vitra Studios до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vitra Studios до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.20%
|30 днів
|$ 0
|+20.03%
|60 днів
|$ 0
|+48.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vitra Studios: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-1.20%
-5.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is a company dedicated to the development of NFT games based on blockchain technology and games aimed at platforms related to PCs and mobile devices. It's the network's gas token with various uses: Game Currency; Lottery; Marketplace; Mining; Apps: V Video and V Music (copyright).
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