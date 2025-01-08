Сьогоднішня ціна ViteX Coin (VX)

Поточна ціна ViteX Coin (VX) сьогодні становить 0.009543 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ViteX Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.48 USD

- зміна ціни ViteX Coin протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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