Ціна ViteX Coin (VX)
Поточна ціна ViteX Coin (VX) сьогодні становить 0.009543 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ViteX Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.48 USD
- зміна ціни ViteX Coin протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ViteX Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ViteX Coin до USD становила $ -0.0017473805.
За останні 60 днів зміна ціни ViteX Coin до USD становила $ +0.0019088128.
За останні 90 днів зміна ціни ViteX Coin до USD становила $ -0.002614494220103334.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ -0.0017473805
|-18.31%
|60 днів
|$ +0.0019088128
|+20.00%
|90 днів
|$ -0.002614494220103334
|-21.50%
Останній аналіз цін ViteX Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.41%
+0.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ViteX native coin that will be mined by the community and be used to allocate rewards to the ViteX community. VX will have no pre-sale, pre-mining nor initial coin offering (ICO).
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