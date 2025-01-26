Сьогоднішня ціна Vite DAO (VDAO)

Поточна ціна Vite DAO (VDAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.99K USD. Ціна VDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vite DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD

- зміна ціни Vite DAO протягом дня — -67.52%

- циркуляційна пропозиція – 2.18B USD

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