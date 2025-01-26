Ціна Vite DAO (VDAO)
Поточна ціна Vite DAO (VDAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.99K USD. Ціна VDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vite DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD
- зміна ціни Vite DAO протягом дня — -67.52%
- циркуляційна пропозиція – 2.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vite DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vite DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vite DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vite DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-67.52%
|30 днів
|$ 0
|-75.13%
|60 днів
|$ 0
|-91.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vite DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-67.52%
-81.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Vite Decentralized Autonomous Organization (VDAO) is the governance structure within the Vite ecosystem that empowers community members to participate in decision-making. Unlike traditional models where only token holders vote, VDAO encourages inclusivity by allowing all community members to propose ideas, vote, and shape the direction of Vite's development. The organization is focused on fostering innovation and aligning initiatives with user needs. VDAO token holders gain exclusive voting rights, separate from VITE or VX tokens, for governance decisions that impact the ecosystem.
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