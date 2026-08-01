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Поточна ціна VitaStem сьогодні становить 0,00772521 USD. Ринкова капіталізація VITASTEM становить 77 252 USD. Відстежуйте оновлення цін VITASTEM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна VitaStem сьогодні становить 0,00772521 USD. Ринкова капіталізація VITASTEM становить 77 252 USD. Відстежуйте оновлення цін VITASTEM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VITASTEM

Інформація про ціну VITASTEM

Що таке VITASTEM

Офіційний вебсайт VITASTEM

Токеноміка VITASTEM

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Ціна VitaStem (VITASTEM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VITASTEM до USD:

$0,00772181
$0,00772181$0,00772181
-0,04%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни VitaStem (VITASTEM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:18:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна VitaStem

Поточна ціна VitaStem (VITASTEM) сьогодні становить $ 0,00772521, зі зміною 6,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VITASTEM до USD становить $ 0,00772521 за VITASTEM.

VitaStem наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77 252, з циркуляційною пропозицією у 3,19M VITASTEM. Протягом останніх 24 годин VITASTEM торгувався між $ 0,007682 (мінімум) та $ 0,00824064 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,5982, тоді як історичний мінімум — $ 0,00673715.

У короткостроковій динаміці VITASTEM змінився на -0,32% за останню годину та на +13,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 95,99.

Ринкова інформація щодо VitaStem (VITASTEM)

$ 77,25K
$ 77,25K$ 77,25K

$ 95,99
$ 95,99$ 95,99

$ 77,25K
$ 77,25K$ 77,25K

3,19M
3,19M 3,19M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VitaStem — $ 77,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 95,99. Циркуляційна пропозиція VITASTEM — 3,19M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,25K.

Історія ціни VitaStem у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,007682
$ 0,007682$ 0,007682
Мін. за 24 год
$ 0,00824064
$ 0,00824064$ 0,00824064
Макс. за 24 год

$ 0,007682
$ 0,007682$ 0,007682

$ 0,00824064
$ 0,00824064$ 0,00824064

$ 0,5982
$ 0,5982$ 0,5982

$ 0,00673715
$ 0,00673715$ 0,00673715

-0,32%

-6,08%

+13,21%

+13,21%

Історія ціни VitaStem (VITASTEM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VitaStem до USD становила $ -0,000500931505111677.
За останні 30 днів зміна ціни VitaStem до USD становила $ -0,0037606631.
За останні 60 днів зміна ціни VitaStem до USD становила $ -0,0058714276.
За останні 90 днів зміна ціни VitaStem до USD становила $ -0,0000000029889152895.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000500931505111677-6,08%
30 днів$ -0,0037606631-48,68%
60 днів$ -0,0058714276-76,00%
90 днів$ -0,0000000029889152895-0,00%

Прогноз ціни VitaStem

Прогноз ціни VitaStem (VITASTEM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VITASTEM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни VitaStem (VITASTEM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна VitaStem потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне VitaStem у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VITASTEM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни VitaStem.

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Про VitaStem

Яка зараз ціна VitaStem?

VitaStem коштує ₴0.3404884887322114272000, сьогодні змінивши на -6.08%.

Наскільки швидко росте спільнота VITASTEM?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну VitaStem?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Clanker Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі VITASTEM сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як VITASTEM порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴26.365654002882624000, а ATL — ₴0.2969397623963902880000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 3191801.9313745634 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про VitaStem

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:18:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VitaStem (VITASTEM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0118
$0,0118$0,0118

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ZKcandy

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ZAY

$2,7803
$2,7803$2,7803

+14,88%

Myros

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MY

$0,0110
$0,0110$0,0110

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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