Сьогоднішня ціна VitaStem

Поточна ціна VitaStem (VITASTEM) сьогодні становить $ 0,00772521, зі зміною 6,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VITASTEM до USD становить $ 0,00772521 за VITASTEM.

VitaStem наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77 252, з циркуляційною пропозицією у 3,19M VITASTEM. Протягом останніх 24 годин VITASTEM торгувався між $ 0,007682 (мінімум) та $ 0,00824064 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,5982, тоді як історичний мінімум — $ 0,00673715.

У короткостроковій динаміці VITASTEM змінився на -0,32% за останню годину та на +13,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 95,99.

Ринкова інформація щодо VitaStem (VITASTEM)

Ринкова капіталізація $ 77,25K$ 77,25K $ 77,25K Обсяг (за 24 год) $ 95,99$ 95,99 $ 95,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77,25K$ 77,25K $ 77,25K Циркуляційне постачання 3,19M 3,19M 3,19M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VitaStem — $ 77,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 95,99. Циркуляційна пропозиція VITASTEM — 3,19M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,25K.