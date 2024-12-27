Ціна VitaRNA (VITARNA)
Поточна ціна VitaRNA (VITARNA) сьогодні становить 5.98 USD з ринковою капіталізацією $ 13.50M USD. Ціна VITARNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VitaRNA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.52K USD
- зміна ціни VitaRNA протягом дня — -6.11%
- циркуляційна пропозиція – 2.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VitaRNA до USD становила $ -0.389015393162556.
За останні 30 днів зміна ціни VitaRNA до USD становила $ +0.7311058300.
За останні 60 днів зміна ціни VitaRNA до USD становила $ +10.3502473880.
За останні 90 днів зміна ціни VitaRNA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.389015393162556
|-6.11%
|30 днів
|$ +0.7311058300
|+12.23%
|60 днів
|$ +10.3502473880
|+173.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VitaRNA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-6.11%
+9.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO
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