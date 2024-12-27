Сьогоднішня ціна VitaRNA (VITARNA)

Поточна ціна VitaRNA (VITARNA) сьогодні становить 5.98 USD з ринковою капіталізацією $ 13.50M USD. Ціна VITARNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VitaRNA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.52K USD

- зміна ціни VitaRNA протягом дня — -6.11%

- циркуляційна пропозиція – 2.28M USD

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