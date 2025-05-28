Сьогоднішня ціна VitaNova (SHOW)

Поточна ціна VitaNova (SHOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 523,72K USD. Ціна SHOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VitaNova:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни VitaNova протягом дня — +35,08%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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