Ціна VitaNova (SHOW)
Поточна ціна VitaNova (SHOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 523,72K USD. Ціна SHOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VitaNova:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни VitaNova протягом дня — +35,08%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VitaNova до USD становила $ +0,000136.
За останні 30 днів зміна ціни VitaNova до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VitaNova до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VitaNova до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,000136
|+35,08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VitaNova: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,61%
+35,08%
-24,78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.
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