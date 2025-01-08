Сьогоднішня ціна Vitality (VITA)

Поточна ціна Vitality (VITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vitality:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.09 USD

- зміна ціни Vitality протягом дня — -1.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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