Сьогоднішня ціна VitAI (VITAI)

Поточна ціна VitAI (VITAI) сьогодні становить 0.00671088 USD з ринковою капіталізацією $ 638.48K USD. Ціна VITAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VitAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.22K USD

- зміна ціни VitAI протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 95.14M USD

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