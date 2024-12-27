Ціна VitAI (VITAI)
Поточна ціна VitAI (VITAI) сьогодні становить 0.00671088 USD з ринковою капіталізацією $ 638.48K USD. Ціна VITAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VitAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.22K USD
- зміна ціни VitAI протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 95.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VitAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VitAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VitAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VitAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VitAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
+0.48%
-10.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back
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