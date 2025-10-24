Інформація щодо ціни Visual Workflow AI (FLOWAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -10,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,65%

Актуальна ціна Visual Workflow AI (FLOWAI) становить --. За останні 24 години FLOWAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLOWAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FLOWAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -10,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Visual Workflow AI (FLOWAI)

Ринкова капіталізація $ 15,11K$ 15,11K $ 15,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,71K$ 15,71K $ 15,71K Циркуляційне постачання 951,45M 951,45M 951,45M Загальна пропозиція 989 425 498,3696238 989 425 498,3696238 989 425 498,3696238

Поточна ринкова капіталізація Visual Workflow AI — $ 15,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLOWAI — 951,45M, зі загальною пропозицією 989425498.3696238. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,71K.