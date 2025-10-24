Інформація щодо ціни Visionaire (VISIONAIRE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004402 $ 0,00004402 $ 0,00004402 Мін. за 24 год $ 0,00004627 $ 0,00004627 $ 0,00004627 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004402$ 0,00004402 $ 0,00004402 Макс. за 24 год $ 0,00004627$ 0,00004627 $ 0,00004627 Рекордний максимум $ 0,00007015$ 0,00007015 $ 0,00007015 Найнижча ціна $ 0,00004145$ 0,00004145 $ 0,00004145 Зміна ціни (за 1 год) +1,48% Зміна ціни (1 дн.) +4,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,34%

Актуальна ціна Visionaire (VISIONAIRE) становить $0,00004623. За останні 24 години VISIONAIRE торгувався між мінімумом у $ 0,00004402 і максимумом у $ 0,00004627, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VISIONAIRE становить $ 0,00007015, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00004145.

Що стосується короткострокових результатів, то VISIONAIRE змінився на +1,48% за останню годину, +4,28% за 24 години та на +3,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Visionaire (VISIONAIRE)

Ринкова капіталізація $ 32,58K$ 32,58K $ 32,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,16K$ 46,16K $ 46,16K Циркуляційне постачання 704,81M 704,81M 704,81M Загальна пропозиція 998 729 478,76312 998 729 478,76312 998 729 478,76312

Поточна ринкова капіталізація Visionaire — $ 32,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VISIONAIRE — 704,81M, зі загальною пропозицією 998729478.76312. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,16K.