Сьогоднішня ціна VISION ai by Virtuals

Поточна ціна VISION ai by Virtuals (VISION) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VISION до USD становить $ 0 за VISION.

VISION ai by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,303.61, з циркуляційною пропозицією у 997.44M VISION. Протягом останніх 24 годин VISION торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VISION змінився на +0.61% за останню годину та на -12.53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VISION ai by Virtuals (VISION)

Ринкова капіталізація $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Циркуляційне постачання 997.44M 997.44M 997.44M Загальна пропозиція 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

Поточна ринкова капіталізація VISION ai by Virtuals — $ 15.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VISION — 997.44M, зі загальною пропозицією 997442268.3491673. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.30K.