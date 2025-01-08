Ціна VishAI (VISH)
Поточна ціна VishAI (VISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VishAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36 USD
- зміна ціни VishAI протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VishAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VishAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VishAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VishAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|-16.64%
|60 днів
|$ 0
|+18.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VishAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-0.06%
+3.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VishAi uses learning AI algorithms to analyze dynamics, find momentum and increase probability in real-time. Learn from your behavior to provide accurate insights tailored to your goals and preferences.
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