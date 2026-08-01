Сьогоднішня ціна Visa xStock

Поточна ціна Visa xStock (VX) сьогодні становить $ 369,36, зі зміною 2,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VX до USD становить $ 369,36 за VX.

Visa xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 479 676, з циркуляційною пропозицією у 1,30K VX. Протягом останніх 24 годин VX торгувався між $ 349,63 (мінімум) та $ 368,09 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 437,23, тоді як історичний мінімум — $ 279,95.

У короткостроковій динаміці VX змінився на +0,66% за останню годину та на +1,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,21K.

Ринкова інформація щодо Visa xStock (VX)

Ринкова капіталізація $ 479,68K$ 479,68K $ 479,68K Обсяг (за 24 год) $ 1,21K$ 1,21K $ 1,21K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 97,76M$ 97,76M $ 97,76M Циркуляційне постачання 1,30K 1,30K 1,30K Загальна пропозиція 264 677,8184186538 264 677,8184186538 264 677,8184186538

Поточна ринкова капіталізація Visa xStock — $ 479,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,21K. Циркуляційна пропозиція VX — 1,30K, зі загальною пропозицією 264677.8184186538. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 97,76M.