Ціна Visa Meme (VISA)
Поточна ціна Visa Meme (VISA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VISA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Visa Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63 USD
- зміна ціни Visa Meme протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Visa Meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Visa Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Visa Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Visa Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.24%
|60 днів
|$ 0
|-34.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Visa Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Visa's Financial Art Expenditure revolutionizes finance, offering freedom and joy amid economic uncertainty. Through the Creation Contract, tokens incentivize engagement, with 50% converted to USDT for participants and the rest destroyed to enhance liquidity.
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