Сьогоднішня ціна Visa Meme (VISA)

Поточна ціна Visa Meme (VISA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VISA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Visa Meme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63 USD

- зміна ціни Visa Meme протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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