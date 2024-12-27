Сьогоднішня ціна VirtuSwap (VRSW)

Поточна ціна VirtuSwap (VRSW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131.45K USD. Ціна VRSW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VirtuSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD

- зміна ціни VirtuSwap протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 619.51M USD

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