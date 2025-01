Що таке Virtumate ( MATE)

VirtuMate's mission is to revolutionize the interaction between humans and AI by creating a suite of virtual AI characters that offer personalized support, guidance, and companionship across various aspects of life. From financial advice and mental health support to creating content and everyday companionship, VirtuMate aims to enhance the quality of life for individuals around the globe by making cutting-edge AI accessible and beneficial.

Ресурс Virtumate (MATE) Whitepaper Офіційний вебсайт