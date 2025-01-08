Ціна Virtumate (MATE)
Поточна ціна Virtumate (MATE) сьогодні становить 0.00145888 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virtumate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.66 USD
- зміна ціни Virtumate протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtumate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Virtumate до USD становила $ -0.0001859244.
За останні 60 днів зміна ціни Virtumate до USD становила $ +0.0001339135.
За останні 90 днів зміна ціни Virtumate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001859244
|-12.74%
|60 днів
|$ +0.0001339135
|+9.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Virtumate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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