Яка зараз ринкова ціна Virtue USD?

Virtue USD оцінюється в ₴43.62440307925636064000, зі зміною -0.80% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має VUSD?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення VUSD у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Virtue USD у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість VUSD?

Обігова кількість становить 580417.896203, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Virtue USD?

Virtue USD згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як VUSD виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem, імпульс VUSD залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.