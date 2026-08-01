Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Virtue USD сьогодні становить 0,989777 USD. Ринкова капіталізація VUSD становить 574 491 USD. Відстежуйте оновлення цін VUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Virtue USD сьогодні становить 0,989777 USD. Ринкова капіталізація VUSD становить 574 491 USD. Відстежуйте оновлення цін VUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VUSD

Інформація про ціну VUSD

Що таке VUSD

Офіційний вебсайт VUSD

Токеноміка VUSD

Прогноз ціни VUSD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Virtue USD

Ціна Virtue USD (VUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VUSD до USD:

$0,992151
$0,992151$0,992151
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Virtue USD (VUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:17:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Virtue USD

Поточна ціна Virtue USD (VUSD) сьогодні становить $ 0,989777, зі зміною 0,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VUSD до USD становить $ 0,989777 за VUSD.

Virtue USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 574 491, з циркуляційною пропозицією у 580,42K VUSD. Протягом останніх 24 годин VUSD торгувався між $ 0,979605 (мінімум) та $ 1,015 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,069, тоді як історичний мінімум — $ 0,932671.

У короткостроковій динаміці VUSD змінився на -0,38% за останню годину та на +0,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,85K.

Ринкова інформація щодо Virtue USD (VUSD)

$ 574,49K
$ 574,49K$ 574,49K

$ 22,85K
$ 22,85K$ 22,85K

$ 574,49K
$ 574,49K$ 574,49K

580,42K
580,42K 580,42K

580 417,896203
580 417,896203 580 417,896203

Поточна ринкова капіталізація Virtue USD — $ 574,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,85K. Циркуляційна пропозиція VUSD — 580,42K, зі загальною пропозицією 580417.896203. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 574,49K.

Історія ціни Virtue USD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,979605
$ 0,979605$ 0,979605
Мін. за 24 год
$ 1,015
$ 1,015$ 1,015
Макс. за 24 год

$ 0,979605
$ 0,979605$ 0,979605

$ 1,015
$ 1,015$ 1,015

$ 1,069
$ 1,069$ 1,069

$ 0,932671
$ 0,932671$ 0,932671

-0,38%

-0,80%

+0,06%

+0,06%

Історія ціни Virtue USD (VUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtue USD до USD становила $ -0,008044993271708267.
За останні 30 днів зміна ціни Virtue USD до USD становила $ -0,0255981076.
За останні 60 днів зміна ціни Virtue USD до USD становила $ -0,0087401268.
За останні 90 днів зміна ціни Virtue USD до USD становила $ -0,0000110655857502.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,008044993271708267-0,80%
30 днів$ -0,0255981076-2,58%
60 днів$ -0,0087401268-0,88%
90 днів$ -0,0000110655857502-0,00%

Прогноз ціни Virtue USD

Прогноз ціни Virtue USD (VUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Virtue USD (VUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Virtue USD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Virtue USD у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VUSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Virtue USD.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Virtue USD (VUSD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Crypto-backed StablecoinIOTA EcosystemStablecoins

Про Virtue USD

Яка зараз ринкова ціна Virtue USD?

Virtue USD оцінюється в ₴43.62440307925636064000, зі зміною -0.80% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має VUSD?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення VUSD у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Virtue USD у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість VUSD?

Обігова кількість становить 580417.896203, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Virtue USD?

Virtue USD згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як VUSD виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem, імпульс VUSD залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Virtue USD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:17:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Virtue USD (VUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Virtue USD

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2952
$0,2952$0,2952

+195,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37968
$0,37968$0,37968

-10,90%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01549
$0,01549$0,01549

-16,04%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12624
$0,12624$0,12624

-27,77%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00665
$0,00665$0,00665

+47,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003385
$0,0003385$0,0003385

+27,73%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0118
$0,0118$0,0118

+12,38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7024
$2,7024$2,7024

+11,66%

Myros

Myros

MY

$0,0109
$0,0109$0,0109

+6,86%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?