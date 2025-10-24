Інформація щодо ціни VIRTUE (VIRTUE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,209091$ 0,209091 $ 0,209091 Найнижча ціна $ 0,01933138$ 0,01933138 $ 0,01933138 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна VIRTUE (VIRTUE) становить $0,0195582. За останні 24 години VIRTUE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIRTUE становить $ 0,209091, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01933138.

Що стосується короткострокових результатів, то VIRTUE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VIRTUE (VIRTUE)

Ринкова капіталізація $ 15,63K$ 15,63K $ 15,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,60K$ 16,60K $ 16,60K Циркуляційне постачання 799,00K 799,00K 799,00K Загальна пропозиція 849 000,0 849 000,0 849 000,0

Поточна ринкова капіталізація VIRTUE — $ 15,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIRTUE — 799,00K, зі загальною пропозицією 849000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,60K.