Актуальна ціна VIRTUE сьогодні становить 0,0195582 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIRTUE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIRTUE на MEXC вже зараз.

Ціна VIRTUE (VIRTUE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VIRTUE до USD:

$0,0195582
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни VIRTUE (VIRTUE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни VIRTUE (VIRTUE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,209091
$ 0,01933138
--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна VIRTUE (VIRTUE) становить $0,0195582. За останні 24 години VIRTUE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIRTUE становить $ 0,209091, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01933138.

Що стосується короткострокових результатів, то VIRTUE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VIRTUE (VIRTUE)

$ 15,63K
--
$ 16,60K
799,00K
849 000,0
Поточна ринкова капіталізація VIRTUE — $ 15,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIRTUE — 799,00K, зі загальною пропозицією 849000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,60K.

Історія ціни VIRTUE (VIRTUE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIRTUE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIRTUE до USD становила $ -0,0014748975.
За останні 60 днів зміна ціни VIRTUE до USD становила $ -0,0059057921.
За останні 90 днів зміна ціни VIRTUE до USD становила $ -0,13875941106632264.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0014748975-7,54%
60 днів$ -0,0059057921-30,19%
90 днів$ -0,13875941106632264-87,64%

Що таке VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни VIRTUE (USD)

Скільки коштуватиме VIRTUE (VIRTUE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VIRTUE (VIRTUE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VIRTUE.

Перегляньте прогноз ціни VIRTUE вже зараз!

VIRTUE до місцевих валют

Токеноміка VIRTUE (VIRTUE)

Розуміння токеноміки VIRTUE (VIRTUE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIRTUE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про VIRTUE (VIRTUE)

Скільки сьогодні коштує VIRTUE (VIRTUE)?
Актуальна ціна VIRTUE у USD становить 0,0195582 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VIRTUE до USD?
Поточна ціна VIRTUE до USD — $ 0,0195582. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VIRTUE?
Ринкова капіталізація VIRTUE — $ 15,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VIRTUE?
Циркуляційна пропозиція VIRTUE — 799,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VIRTUE?
VIRTUE досяг історичної максимальної ціни у 0,209091 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VIRTUE?
Історична мінімальна ціна VIRTUE становила 0,01933138 USD.
Який обсяг торгівлі VIRTUE?
Актуальний обсяг торгівлі VIRTUE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VIRTUE цього року?
VIRTUE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VIRTUE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для VIRTUE (VIRTUE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

