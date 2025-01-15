Ціна VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)
Поточна ціна VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 334.05K USD. Ціна VBEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VirtuBeauty by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.60K USD
- зміна ціни VirtuBeauty by Virtuals протягом дня — -8.18%
- циркуляційна пропозиція – 960.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VirtuBeauty by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VirtuBeauty by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VirtuBeauty by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VirtuBeauty by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VirtuBeauty by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.40%
-8.18%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.
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