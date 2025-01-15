Сьогоднішня ціна VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Поточна ціна VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 334.05K USD. Ціна VBEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VirtuBeauty by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.60K USD

- зміна ціни VirtuBeauty by Virtuals протягом дня — -8.18%

- циркуляційна пропозиція – 960.21M USD

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