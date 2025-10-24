Актуальна ціна Virtuals Ventures by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VVC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VVC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Virtuals Ventures by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VVC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VVC на MEXC вже зараз.

Ціна Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VVC до USD:

--
----
+14,10%1D
mexc
USD
Графік ціни Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,21%

+14,12%

+11,64%

+11,64%

Актуальна ціна Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) становить --. За останні 24 години VVC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VVC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VVC змінився на +1,21% за останню годину, +14,12% за 24 години та на +11,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

$ 28,15K
$ 28,15K$ 28,15K

--
----

$ 28,15K
$ 28,15K$ 28,15K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Virtuals Ventures by Virtuals — $ 28,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VVC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,15K.

Історія ціни Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtuals Ventures by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Virtuals Ventures by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Virtuals Ventures by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Virtuals Ventures by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+14,12%
30 днів$ 0+26,38%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Virtuals Ventures by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Virtuals Ventures by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Virtuals Ventures by Virtuals вже зараз!

VVC до місцевих валют

Токеноміка Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Розуміння токеноміки Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VVC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Скільки сьогодні коштує Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)?
Актуальна ціна VVC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VVC до USD?
Поточна ціна VVC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Virtuals Ventures by Virtuals?
Ринкова капіталізація VVC — $ 28,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VVC?
Циркуляційна пропозиція VVC — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VVC?
VVC досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VVC?
Історична мінімальна ціна VVC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VVC?
Актуальний обсяг торгівлі VVC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VVC цього року?
VVC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VVC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:25:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

