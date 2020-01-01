Токеноміка Virtuals Index (VTF) Дізнайтеся ключову інформацію про Virtuals Index (VTF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Virtuals Index (VTF) Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview Купити VTF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Virtuals Index (VTF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Virtuals Index (VTF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 88,91K $ 88,91K $ 88,91K Загальна пропозиція: $ 105,95K $ 105,95K $ 105,95K Циркуляційна пропозиція: $ 105,95K $ 105,95K $ 105,95K FDV (повністю розведена вартість): $ 88,91K $ 88,91K $ 88,91K Історичний максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Історичний мінімум: $ 0,292969 $ 0,292969 $ 0,292969 Поточна ціна: $ 0,839468 $ 0,839468 $ 0,839468 Дізнайтеся більше про ціну Virtuals Index (VTF)

Токеноміка Virtuals Index (VTF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Virtuals Index (VTF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VTF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VTF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VTF, досліджуйте ціну токена VTF в реальному часі!

Прогноз ціни VTF Хочете знати, куди рухається VTF? Наша сторінка прогнозу ціни VTF поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена VTF зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!