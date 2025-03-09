Сьогоднішня ціна Virtuals Index (VTF)

Поточна ціна Virtuals Index (VTF) сьогодні становить 0.516255 USD з ринковою капіталізацією $ 85.79K USD. Ціна VTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virtuals Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.89K USD

- зміна ціни Virtuals Index протягом дня — -7.96%

- циркуляційна пропозиція – 165.99K USD

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