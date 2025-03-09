Ціна Virtuals Index (VTF)
Поточна ціна Virtuals Index (VTF) сьогодні становить 0.516255 USD з ринковою капіталізацією $ 85.79K USD. Ціна VTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virtuals Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.89K USD
- зміна ціни Virtuals Index протягом дня — -7.96%
- циркуляційна пропозиція – 165.99K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtuals Index до USD становила $ -0.0446975553646614.
За останні 30 днів зміна ціни Virtuals Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Virtuals Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Virtuals Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0446975553646614
|-7.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Virtuals Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.68%
-7.96%
-27.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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