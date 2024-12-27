Сьогоднішня ціна Virtual USD (VUSD)

Поточна ціна Virtual USD (VUSD) сьогодні становить 0.655498 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна VUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virtual USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD

- зміна ціни Virtual USD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.58M USD

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