Актуальна ціна Virtual Trade Agent сьогодні становить 0,00607516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VTA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Virtual Trade Agent сьогодні становить 0,00607516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VTA на MEXC вже зараз.

Докладніше про VTA

Інформація про ціну VTA

Офіційний вебсайт VTA

Токеноміка VTA

Прогноз ціни VTA

Ціна Virtual Trade Agent (VTA)

Актуальна ціна 1 VTA до USD:

$0,00607516
$0,00607516$0,00607516
0,00%1D
Графік ціни Virtual Trade Agent (VTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,056364
$ 0,056364$ 0,056364

$ 0,00601006
$ 0,00601006$ 0,00601006

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Virtual Trade Agent (VTA) становить $0,00607516. За останні 24 години VTA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VTA становить $ 0,056364, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00601006.

Що стосується короткострокових результатів, то VTA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Virtual Trade Agent (VTA)

$ 5,77K
$ 5,77K$ 5,77K

--
----

$ 6,08K
$ 6,08K$ 6,08K

950,18K
950,18K 950,18K

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Virtual Trade Agent — $ 5,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VTA — 950,18K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,08K.

Історія ціни Virtual Trade Agent (VTA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtual Trade Agent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Virtual Trade Agent до USD становила $ -0,0011872089.
За останні 60 днів зміна ціни Virtual Trade Agent до USD становила $ -0,0017174112.
За останні 90 днів зміна ціни Virtual Trade Agent до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0011872089-19,54%
60 днів$ -0,0017174112-28,26%
90 днів$ 0--

Що таке Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Virtual Trade Agent (VTA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Virtual Trade Agent (USD)

Скільки коштуватиме Virtual Trade Agent (VTA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Virtual Trade Agent (VTA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Virtual Trade Agent.

Перегляньте прогноз ціни Virtual Trade Agent вже зараз!

VTA до місцевих валют

Токеноміка Virtual Trade Agent (VTA)

Розуміння токеноміки Virtual Trade Agent (VTA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VTA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Virtual Trade Agent (VTA)

Скільки сьогодні коштує Virtual Trade Agent (VTA)?
Актуальна ціна VTA у USD становить 0,00607516 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VTA до USD?
Поточна ціна VTA до USD — $ 0,00607516. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Virtual Trade Agent?
Ринкова капіталізація VTA — $ 5,77K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VTA?
Циркуляційна пропозиція VTA — 950,18K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VTA?
VTA досяг історичної максимальної ціни у 0,056364 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VTA?
Історична мінімальна ціна VTA становила 0,00601006 USD.
Який обсяг торгівлі VTA?
Актуальний обсяг торгівлі VTA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VTA цього року?
VTA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VTA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Virtual Trade Agent (VTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

