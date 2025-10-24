Інформація щодо ціни Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,056364$ 0,056364 $ 0,056364 Найнижча ціна $ 0,00601006$ 0,00601006 $ 0,00601006 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Virtual Trade Agent (VTA) становить $0,00607516. За останні 24 години VTA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VTA становить $ 0,056364, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00601006.

Що стосується короткострокових результатів, то VTA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Virtual Trade Agent (VTA)

Ринкова капіталізація $ 5,77K$ 5,77K $ 5,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,08K$ 6,08K $ 6,08K Циркуляційне постачання 950,18K 950,18K 950,18K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Virtual Trade Agent — $ 5,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VTA — 950,18K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,08K.