Ціна Virtual Tourist (VT)
Поточна ціна Virtual Tourist (VT) сьогодні становить 0.01296207 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virtual Tourist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.55K USD
- зміна ціни Virtual Tourist протягом дня — -6.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtual Tourist до USD становила $ -0.00087979806088551.
За останні 30 днів зміна ціни Virtual Tourist до USD становила $ -0.0034598681.
За останні 60 днів зміна ціни Virtual Tourist до USD становила $ +0.0105674831.
За останні 90 днів зміна ціни Virtual Tourist до USD становила $ +0.006404878279644253.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00087979806088551
|-6.35%
|30 днів
|$ -0.0034598681
|-26.69%
|60 днів
|$ +0.0105674831
|+81.53%
|90 днів
|$ +0.006404878279644253
|+97.68%
Останній аналіз цін Virtual Tourist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-6.35%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Virtual Tourist is a VR gaming platform for learning, socializing, and earning with the Virtual Tourism concept. Why Virtual Tourism? Advantages of VT: The tourism industry had hard times for survival during the coronavirus pandemic. According the UN tourist report; tourist arrivals globally in January 2021 were down 87% when compared to January 2020 because of travel restrictions, quarantines, and closures of transportations. So the pandemic is the most important reason for people’s virtual tourism demand for now, it is game changer event for user experiences. People will show enthusiasm even after the pandemic is over. - VT will remove costs and time-consuming process of real-world experiences. - Virtual tourism has a strong influence on people’s on-site destination choices and will be valuable marketing tool to promote destinations. Its aim is to connect with local authorities around the world to expand business for the benefit of both the cities and the platforms - VT will be socialization app of people who like the same cultures - VT provides virtually accessibility for everyone especially for the elderly and disabled with limited mobility. - The concept of virtual tourism can help support sustainability by reducing unnecessary greenhouse gas emissions from transportation and be part of the green energy trend in the future. - It will be common trend of fun & learn concept for young people’s education.
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