Сьогоднішня ціна Virtu Network (VIRTU)

Поточна ціна Virtu Network (VIRTU) сьогодні становить 0.00774234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIRTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virtu Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.18K USD

- зміна ціни Virtu Network протягом дня — -8.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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