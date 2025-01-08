Ціна Virtu Network (VIRTU)
Поточна ціна Virtu Network (VIRTU) сьогодні становить 0.00774234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIRTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virtu Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.18K USD
- зміна ціни Virtu Network протягом дня — -8.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtu Network до USD становила $ -0.000684013627540357.
За останні 30 днів зміна ціни Virtu Network до USD становила $ -0.0055689335.
За останні 60 днів зміна ціни Virtu Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Virtu Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000684013627540357
|-8.11%
|30 днів
|$ -0.0055689335
|-71.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Virtu Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.37%
-8.11%
-8.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VirtuNetwork is a platform that streamlines access to high-performance computing resources, especially GPUs (Graphics Processing Units) and TPUs (Tensor Processing Units). These advanced hardware components are essential for handling intensive computational tasks, such as deep learning, large-scale data processing, and scientific simulations, which are beyond the capacity of standard computer processors. One of the key advantages of VirtuNetwork is that it provides users with full control over powerful GPUs and TPUs, giving them the flexibility to configure and manage these resources according to their specific needs. This control is invaluable for researchers, data scientists, and businesses seeking optimized performance for tasks that demand large amounts of parallel processing. For instance, GPUs are ideal for handling tasks in artificial intelligence, machine learning, and image processing, while TPUs are tailored for tasks requiring efficient machine learning model training, especially for neural networks.
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