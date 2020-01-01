Токеноміка Virtu by Virtuals (VIRTU) Дізнайтеся ключову інформацію про Virtu by Virtuals (VIRTU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Virtu by Virtuals (VIRTU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Virtu by Virtuals (VIRTU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 264,66K $ 264,66K $ 264,66K Загальна пропозиція: $ 998,68M $ 998,68M $ 998,68M Циркуляційна пропозиція: $ 998,68M $ 998,68M $ 998,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 264,66K $ 264,66K $ 264,66K Історичний максимум: $ 0,01073685 $ 0,01073685 $ 0,01073685 Історичний мінімум: $ 0,00012703 $ 0,00012703 $ 0,00012703 Поточна ціна: $ 0,00026542 $ 0,00026542 $ 0,00026542 Дізнайтеся більше про ціну Virtu by Virtuals (VIRTU)

Токеноміка Virtu by Virtuals (VIRTU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Virtu by Virtuals (VIRTU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIRTU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIRTU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIRTU, досліджуйте ціну токена VIRTU в реальному часі!

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