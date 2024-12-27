Ціна Virtu by Virtuals (VIRTU)
Поточна ціна Virtu by Virtuals (VIRTU) сьогодні становить 0.00306812 USD з ринковою капіталізацією $ 3.06M USD. Ціна VIRTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virtu by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 954.49K USD
- зміна ціни Virtu by Virtuals протягом дня — +79.42%
- циркуляційна пропозиція – 998.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virtu by Virtuals до USD становила $ +0.00135809.
За останні 30 днів зміна ціни Virtu by Virtuals до USD становила $ +0.0005010371.
За останні 60 днів зміна ціни Virtu by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Virtu by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00135809
|+79.42%
|30 днів
|$ +0.0005010371
|+16.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Virtu by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.01%
+79.42%
+258.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot
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