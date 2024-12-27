Сьогоднішня ціна Virtu by Virtuals (VIRTU)

Поточна ціна Virtu by Virtuals (VIRTU) сьогодні становить 0.00306812 USD з ринковою капіталізацією $ 3.06M USD. Ціна VIRTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virtu by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 954.49K USD

- зміна ціни Virtu by Virtuals протягом дня — +79.42%

- циркуляційна пропозиція – 998.68M USD

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