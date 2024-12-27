Сьогоднішня ціна Virgo (VIRGO)

Поточна ціна Virgo (VIRGO) сьогодні становить 0.00383098 USD з ринковою капіталізацією $ 3.83M USD. Ціна VIRGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Virgo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15K USD

- зміна ціни Virgo протягом дня — +7.72%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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