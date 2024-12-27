Ціна Virgo (VIRGO)
Поточна ціна Virgo (VIRGO) сьогодні становить 0.00383098 USD з ринковою капіталізацією $ 3.83M USD. Ціна VIRGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Virgo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15K USD
- зміна ціни Virgo протягом дня — +7.72%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Virgo до USD становила $ +0.00027454.
За останні 30 днів зміна ціни Virgo до USD становила $ -0.0005807823.
За останні 60 днів зміна ціни Virgo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Virgo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027454
|+7.72%
|30 днів
|$ -0.0005807823
|-15.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Virgo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+7.72%
+29.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo!
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