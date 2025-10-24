Інформація щодо ціни Virgen (VIRGEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03441068$ 0,03441068 $ 0,03441068 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +11,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,96%

Актуальна ціна Virgen (VIRGEN) становить --. За останні 24 години VIRGEN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIRGEN становить $ 0,03441068, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIRGEN змінився на -0,30% за останню годину, +11,67% за 24 години та на +9,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Virgen (VIRGEN)

Ринкова капіталізація $ 226,76K$ 226,76K $ 226,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 226,76K$ 226,76K $ 226,76K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Virgen — $ 226,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIRGEN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 226,76K.