Сьогоднішня ціна ViralMind (VIRAL)

Поточна ціна ViralMind (VIRAL) сьогодні становить 0.01322831 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52M USD. Ціна VIRAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ViralMind:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37M USD

- зміна ціни ViralMind протягом дня — +11.61%

- циркуляційна пропозиція – 965.89M USD

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