Сьогоднішня ціна VIP (VIP)

Поточна ціна VIP (VIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.57M USD. Ціна VIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VIP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21K USD

- зміна ціни VIP протягом дня — -5.25%

- циркуляційна пропозиція – 486.55T USD

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