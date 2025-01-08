Ціна VIP (VIP)
Поточна ціна VIP (VIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.57M USD. Ціна VIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VIP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21K USD
- зміна ціни VIP протягом дня — -5.25%
- циркуляційна пропозиція – 486.55T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VIP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VIP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.25%
|30 днів
|$ 0
|-21.84%
|60 днів
|$ 0
|-27.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VIP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.25%
-10.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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