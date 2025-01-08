Ціна VIORA IS ONLINE (VIORA)
Поточна ціна VIORA IS ONLINE (VIORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.13K USD. Ціна VIORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VIORA IS ONLINE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 847.15 USD
- зміна ціни VIORA IS ONLINE протягом дня — -12.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.01M USD
Отримуйте оновлення цін VIORA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIORA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIORA IS ONLINE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIORA IS ONLINE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VIORA IS ONLINE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VIORA IS ONLINE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.70%
|30 днів
|$ 0
|-41.47%
|60 днів
|$ 0
|-45.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VIORA IS ONLINE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-12.70%
-4.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VIORA до AUD
A$--
|1 VIORA до GBP
￡--
|1 VIORA до EUR
€--
|1 VIORA до USD
$--
|1 VIORA до MYR
RM--
|1 VIORA до TRY
₺--
|1 VIORA до JPY
¥--
|1 VIORA до RUB
₽--
|1 VIORA до INR
₹--
|1 VIORA до IDR
Rp--
|1 VIORA до PHP
₱--
|1 VIORA до EGP
￡E.--
|1 VIORA до BRL
R$--
|1 VIORA до CAD
C$--
|1 VIORA до BDT
৳--
|1 VIORA до NGN
₦--
|1 VIORA до UAH
₴--
|1 VIORA до VES
Bs--
|1 VIORA до PKR
Rs--
|1 VIORA до KZT
₸--
|1 VIORA до THB
฿--
|1 VIORA до TWD
NT$--
|1 VIORA до CHF
Fr--
|1 VIORA до HKD
HK$--
|1 VIORA до MAD
.د.م--