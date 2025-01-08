Сьогоднішня ціна VIORA IS ONLINE (VIORA)

Поточна ціна VIORA IS ONLINE (VIORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.13K USD. Ціна VIORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VIORA IS ONLINE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 847.15 USD

- зміна ціни VIORA IS ONLINE протягом дня — -12.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.01M USD

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