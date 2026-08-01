Сьогоднішня ціна VinuChain

Поточна ціна VinuChain (VC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VC до USD становить $ 0 за VC.

VinuChain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 271 140, з циркуляційною пропозицією у 971,29M VC. Протягом останніх 24 годин VC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,225747, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VC змінився на +3,36% за останню годину та на +14,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 70,63K.

Ринкова інформація щодо VinuChain (VC)

Ринкова капіталізація $ 271,14K$ 271,14K $ 271,14K Обсяг (за 24 год) $ 70,63K$ 70,63K $ 70,63K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 271,14K$ 271,14K $ 271,14K Циркуляційне постачання 971,29M 971,29M 971,29M Загальна пропозиція 971 293 104,0660058 971 293 104,0660058 971 293 104,0660058

Поточна ринкова капіталізація VinuChain — $ 271,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 70,63K. Циркуляційна пропозиція VC — 971,29M, зі загальною пропозицією 971293104.0660058. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 271,14K.