Сьогоднішня ціна Vinlink (VNLNK)

Поточна ціна Vinlink (VNLNK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VNLNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vinlink:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.98 USD

- зміна ціни Vinlink протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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